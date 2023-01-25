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Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии

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Не одними ж Леопардами

Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии

FEDOROV

Новина українською

Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Записываем интервью с немецкими журналистами издание Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны. Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце".

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному Интернету Starlink. Маск отозвался, уже 28 февраля первые терминалы Starlink прибыли в Украину.

Они помогли обеспечить украинским военным связи на поле боя, а также критическую инфраструктуру в условиях разрушения Россией энергетических объектов Украины.

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В статье: война с россией Starlink Михаил Федоров
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Источник:
t.me/zedigital

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