Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии
Не одними ж Леопардами
FEDOROV
Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Записываем интервью с немецкими журналистами издание Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны. Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце".
Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному Интернету Starlink. Маск отозвался, уже 28 февраля первые терминалы Starlink прибыли в Украину.
Они помогли обеспечить украинским военным связи на поле боя, а также критическую инфраструктуру в условиях разрушения Россией энергетических объектов Украины.
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