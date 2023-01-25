Официально: Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит реэкспорт другим странам
Известно количество танков, которое передадут немцы
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Правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине, об этом заявили в правительстве ФРГ. При этом Германия обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.
"Олаф Шольц объявил о дальнейшей поддержке Украины в контексте поставки танков Leopard 2. Соответствующее одобрение также предоставляется странам-партнерам. Весь процесс тесно координируется с международными партнерами".
Цель – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки этого типа. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии.
Im Kabinett hat der @Bundeskanzler heute weitere Unterstützung an die #Ukraine mit der Lieferung von #Leopard 2 Panzern angekündigt. Auch Partnerländern wird eine entsprechende Genehmigung erteilt. Das ist eng mit den internationalen Partnern abgestimmt. https://t.co/e31Kf3V1oi— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) January 25, 2023
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