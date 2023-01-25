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Официально: Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит реэкспорт другим странам

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Известно количество танков, которое передадут немцы

Официально: Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит реэкспорт другим странам

фото - Getty Images

Новина українською

Правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине, об этом заявили в правительстве ФРГ. При этом Германия обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

"Олаф Шольц объявил о дальнейшей поддержке Украины в контексте поставки танков Leopard 2. Соответствующее одобрение также предоставляется странам-партнерам. Весь процесс тесно координируется с международными партнерами".

Цель – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки этого типа. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии.

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В статье: война с россией Олаф Шольц Leopard Leopard 2 Леопард
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Источник:
bundesregierung.de

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
25.01.2023 в 14:30
А два танкових батальйони - це скільки танків?
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