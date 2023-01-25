Официально: Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит реэкспорт другим странам

Правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине, об этом заявили в правительстве ФРГ. При этом Германия обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

"Олаф Шольц объявил о дальнейшей поддержке Украины в контексте поставки танков Leopard 2. Соответствующее одобрение также предоставляется странам-партнерам. Весь процесс тесно координируется с международными партнерами".

Цель – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки этого типа. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии.