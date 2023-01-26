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Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты

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В Беларуси взлетели в воздух самолеты

Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты

Zelensky Official, фото иллюстративное

Новина українською

Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря работе ПВО все эти воздушные цели были сбиты. Однако опасность воздушных ударов не миновала, начальник КГВА Сергей Попко призывает не пренебрегать укрытием до завершения тревоги.

Сразу после публикации данной информации в Киеве (Днепровский район) раздался громкий взрыв. Все службы следуют на место.

К сожалению, на данный момент известно о двух прилетах. Спикер Воздушных сил Игнат и председатель ОВА Борзов сообщили о попадании в Винницкой области. Пострадавших нет. Все оперативные службы трудятся на месте. Также прилет зафиксирован в Одесской области. На Одесщине в результате российских ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

  • 09:50. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения.
  • 10:05. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ. Он используется для разведки и наведения на цель ударной авиации.
  • 10:20. Аэродром Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ.
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В статье: война с россией
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