Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу

На теннисном турнире серии Grand Slam в Австралии снова произошел скандал из-за страны-террористки России. Правда, теперь в нем оказался замешан отец одного из самых титулованных теннисистов планеты Новака Джоковича.

Накануне матча четвертьфинала между Джоковичем и российским теннисистом Андреем Рублевым отец Новака Срджан записал видео с российским болельщиком, державшим флаг с портретом Путина и одетым в футболку с буквой Z.

Срджан Джокович передал поздравление Александру Залдостанову – лидеру путинской банды байкеров Ночные Волки, известному по прозвищу Хирург. Срджан говорит, что это их братья в Москве.

Father of Serbian tenis player Novak Đoković, Srđan Đoković stands near a man with "Z" symbol and shouts in Serbian:"Long live the Russia!" pic.twitter.com/dnffmcK9Lb