  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу
В тренде

Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Федерация тенниса Австралии уже предупредила Новака

Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу

Новина українською

На теннисном турнире серии Grand Slam в Австралии снова произошел скандал из-за страны-террористки России. Правда, теперь в нем оказался замешан отец одного из самых титулованных теннисистов планеты Новака Джоковича.

Накануне матча четвертьфинала между Джоковичем и российским теннисистом Андреем Рублевым отец Новака Срджан записал видео с российским болельщиком, державшим флаг с портретом Путина и одетым в футболку с буквой Z.

Срджан Джокович передал поздравление Александру Залдостанову – лидеру путинской банды байкеров Ночные Волки, известному по прозвищу Хирург. Срджан говорит, что это их братья в Москве.

Федерация тенниса Австралии уже отреагировала на видео и предупредила Новака Джоковича и его отца о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира. Добавим, что Джокович вышел в полуфинал турнира, где сыграет с американцем Томми Полом.

Отметим, что в начале турнира организаторы Australian Open запретили флаги России и Беларуси после того, как на матче украинской теннисистки Екатерины Байндл российские болельщики поддерживали свою теннисистку Камиллу Рахимову, одетые в футболки с портретами Путина, более известного в Украине как Хуйло.

По теме
yellow-arrow
Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ
yellow-arrow
Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
yellow-arrow
"Он – никто, переговоров не будет". Зеленский – о том, кто для него путин после вторжения РФ в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович война с россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.01.2023 в 13:13
Серба на вербу!
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.01.2023 в 13:07
Плювати вони хотіли на якісь заборони і попередження. Не треба було впускати у цивілізований світ це бидло, що сербів, що москалів.
Ответить
+1
0
aleks68
26.01.2023 в 12:07
гнилые сербские .....
Ответить
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.01.2023 в 11:24
Дві ракових пухлини на тілі світу - мордор та сербія... Фашисти по свої суті
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде