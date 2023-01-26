Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу
Федерация тенниса Австралии уже предупредила Новака
На теннисном турнире серии Grand Slam в Австралии снова произошел скандал из-за страны-террористки России. Правда, теперь в нем оказался замешан отец одного из самых титулованных теннисистов планеты Новака Джоковича.
Накануне матча четвертьфинала между Джоковичем и российским теннисистом Андреем Рублевым отец Новака Срджан записал видео с российским болельщиком, державшим флаг с портретом Путина и одетым в футболку с буквой Z.
Срджан Джокович передал поздравление Александру Залдостанову – лидеру путинской банды байкеров Ночные Волки, известному по прозвищу Хирург. Срджан говорит, что это их братья в Москве.
Father of Serbian tenis player Novak Đoković, Srđan Đoković stands near a man with "Z" symbol and shouts in Serbian:"Long live the Russia!" pic.twitter.com/dnffmcK9Lb— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) January 26, 2023
Федерация тенниса Австралии уже отреагировала на видео и предупредила Новака Джоковича и его отца о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира. Добавим, что Джокович вышел в полуфинал турнира, где сыграет с американцем Томми Полом.
Отметим, что в начале турнира организаторы Australian Open запретили флаги России и Беларуси после того, как на матче украинской теннисистки Екатерины Байндл российские болельщики поддерживали свою теннисистку Камиллу Рахимову, одетые в футболки с портретами Путина, более известного в Украине как Хуйло.
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