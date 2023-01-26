Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams

Объявленный накануне президентом США пакет оборонной помощи Украине, включающий 31 танк Abrams M1, предусматривает закупку для ВСУ новых боевых машин.

"Частично этот пакет, о котором мы объявили, преследует цель закупить новые танки для Украины", - сообщила на брифинге в Пентагоне заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх.

Она отметила, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams M1 появятся в Украине, уточнив, что речь идет не о неделях, а о месяцах.