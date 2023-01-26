  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams
В тренде

Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams

Общие новости
(1 голосов)

Для запуска процесса требуется время

Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Объявленный накануне президентом США пакет оборонной помощи Украине, включающий 31 танк Abrams M1, предусматривает закупку для ВСУ новых боевых машин.

"Частично этот пакет, о котором мы объявили, преследует цель закупить новые танки для Украины", - сообщила на брифинге в Пентагоне заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх.

Она отметила, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams M1 появятся в Украине, уточнив, что речь идет не о неделях, а о месяцах.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: На запорожском направлении российская армия "сдулась"
yellow-arrow
Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде