ВСУ уничтожили мост вблизи оккупированного Мелитополя
Логистика оккупантов будет усложнена
Риа Мелитополь
ВСУ разрушили мост через реку Молочная вблизи Мелитополя. Это был один из основных путей поставки оккупантов в город.
Гауляйтер Рогов сообщил, что по мосту ударили по установке HIMARS. Местные жители сообщают, что украинские силы атаковали мост во время прохождения колонны российской техники.
При этом дальность от линии фронта до моста составляет более 85 километров, что является практически максимальной дальностью поражения HIMARS.
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Источник:Риа Новости
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