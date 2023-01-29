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WSJ: Удар по военному заводу в Иране нанес Израиль

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Израильские СМИ пишут, что операция была успешной

WSJ: Удар по военному заводу в Иране нанес Израиль

Скріншот відео вибуху в Ісфахані

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Авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США и лиц, знакомых с операцией, сообщает, что удар беспилотниками по военному заводу в Иране нанес Израиль. Официальный Иерусалим хранит молчание и не дает комментариев.

WSJ указывается, что Израиль и США ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Заметим, что власти Ирана подтвердили удар тремя беспилотниками по объекту в Исфахане, но настаивают, что они не нанесли существенного ущерба. В то же время издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в разведке указывает, что операция имела значительный успех. Несколько взрывов после попадания дронов свидетельствуют о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

Wall Street Journal также сообщает, что завод по изготовлению боеприпасов, атакованный дронами, расположен рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований. Эта структура находится под санкциями США из-за ракетной программы, которую развивает Исламская республика.

Отметим, что давно ведутся разговоры о желании России получить от Ирана баллистические ракеты среднего радиуса для ударов по Украине.

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В статье: Иран война с россией
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Источник:
The Wall Street Journal

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