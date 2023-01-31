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Сборная Украины стала победителем ветеранского турнира в Норвегии

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Среди участников были Финляндия и Фарерские острова

Сборная Украины стала победителем ветеранского турнира в Норвегии

Фото: avfu.org.ua

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В норвежском Лердале завершился традиционный, 25-й по счету, футбольный Кубок ветеранов-2023. Сборная Украины выступила на соревновании двумя составами: в турнире сборных и ветеранском кубке в категориях 40+. И в обоих турнирах наши соотечественники отпраздновали победы.

В этом году состязание имело статус благотворительного и все вырученные средства - миллион крон (приблизительно четыре миллиона гривен) от его проведения будут направлены на помощь Украине.

Четыре сборные приняли участие в этом соревновании - Норвегия, Украина, Финляндия и Фарерские острова. Наша ветеранская команда выступала в следующем составе: Юрий Максимов, Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий, Евгений Левченко, Сергей Погорелый, Эдуард Цихмейструк, Александр Косырин, Николай Ищенко, Олег Шелаев, Богдан Шершун, Андрей Воробей, Виталий Рева, Андрей Полунин, Андрей Хомин, Артём Старгородский, Геннадий Медведев, Максим Калиниченко, Вячеслав Свидерский, Виталий Самойлов и Александр Венглинский.

Кроме двух кубков в нашей команде есть и индивидуальная награда. Максим Калиниченко блестяще провел все соревновательные игры, был лидером на поле, забил семь мячей, в итоге получил приз лучшего игрока турнира. К слову, именно в Норвегии Максим впервые сыграл за сборную ветеранов.

Сборная Украины стала победителем ветеранского турнира в Норвегии - изображение 1
Фото: avfu.org.ua
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В статье: Олег Шелаев Николай Ищенко Максим Калиниченко Андрей Воробей Андрей Хомин Артем Старгородский Юрий Максимов Богдан Шершун Виталий Рева Сергей Погорелый Александр Косырин Евгений Левченко Андрей Полунин Эдуард Цихмейструк Вячеслав Свидерский Александр Венглинский Олег Собуцкий Виталий Самойлов
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Источник:
avfu.org.ua

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