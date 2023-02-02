В ОК Юг заявили, что РФ может готовить новую массированную ракетную атаку, на это указывают маневры врага

По данным Оперативного Командования "Юг", российские оккупационные войска могут готовиться к массированному ракетному удару по Украине. Об этом свидетельствуют маневры в Черном море, как отметила в эфире национального телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка врага продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент – это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке".

Такая последовательность действий россиян наблюдалась уже не раз: сначала они демонстрировали свое присутствие в Черном море, затем заходили в пункты базирования, как правило, готовясь к ракетной атаке. На уточняющий вопрос, готовятся ли российские оккупанты к очередному ракетному удару по Украине, она ответила: "Вполне вероятно".

Также не исключено, что противник готовит новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Была зафиксирована активность транспортной авиации, которая предположительно доставляла в РФ новую партию беспилотников, отметила Гуменюк.