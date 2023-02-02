Испания отправит Украине бронетранспортеры M113 и танки Leopard – известно количество

Испания в следующий понедельник, 6 февраля, отправит Украине 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, как отмечает издание Europa Press.

Роблес посетила Латвию, где имела возможность увидеть M113, развернутые там вместе с испанским контингентом в рамках миссии НАТО. M113 – это гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран.

Также Испания пообещала отправить Киеву танки Leopard 2 весной этого года после оценки их технического состояния. По информации El Pais, речь идет о 4-6 единицах.