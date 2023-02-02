  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Испания отправит Украине бронетранспортеры M113 и танки Leopard – известно количество
В тренде

Испания отправит Украине бронетранспортеры M113 и танки Leopard – известно количество

Общие новости
(1 голосов)

Gracias!

Испания отправит Украине бронетранспортеры M113 и танки Leopard – известно количество

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испания в следующий понедельник, 6 февраля, отправит Украине 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, как отмечает издание Europa Press.

Роблес посетила Латвию, где имела возможность увидеть M113, развернутые там вместе с испанским контингентом в рамках миссии НАТО. M113 – это гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран.

Также Испания пообещала отправить Киеву танки Leopard 2 весной этого года после оценки их технического состояния. По информации El Pais, речь идет о 4-6 единицах.

Читайте такжеВ ОК Юг заявили, что РФ может готовить новую массированную ракетную атаку, на это указывают маневры врага

По теме
yellow-arrow
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ПВО Patriot
yellow-arrow
В ОК Юг заявили, что РФ может готовить новую массированную ракетную атаку, на это указывают маневры врага
yellow-arrow
Россияне нанесли еще два ракетных удара по центру города Краматорск, есть раненые
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Leopard Маргарита Роблес Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде