Шольц: Мирные переговоры возможны только после выхода России из Украины
Очередное заявление немецкого канцлера
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Мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только в том случае, если РФ полностью освободит оккупированные ею украинские территории. Об этом сообщает Welt.
Шольц видит только одну возможность для переговоров с РФ о прекращении войны в Украине. По его словам, это возможно только в том случае, если Россия согласится вывести войска из оккупированных территорий.
"Только вы дадите знать, что путь - это вывод войск, тогда путь к переговорам с Украиной - я почти уверен - будет свободен", - сказал канцлер.
Он считает, что только тогда можно будет общаться с РФ, однако отмечает, что "нам еще нужно немного поработать над этим".
Напомним, ранее Шольц подчеркнул, что не будет никаких договоренностей с Россией за спиной у Украины.
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