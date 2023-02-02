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Шольц: Мирные переговоры возможны только после выхода России из Украины

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Очередное заявление немецкого канцлера

Шольц: Мирные переговоры возможны только после выхода России из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только в том случае, если РФ полностью освободит оккупированные ею украинские территории. Об этом сообщает Welt.

Шольц видит только одну возможность для переговоров с РФ о прекращении войны в Украине. По его словам, это возможно только в том случае, если Россия согласится вывести войска из оккупированных территорий.

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"Только вы дадите знать, что путь - это вывод войск, тогда путь к переговорам с Украиной - я почти уверен - будет свободен", - сказал канцлер.

Он считает, что только тогда можно будет общаться с РФ, однако отмечает, что "нам еще нужно немного поработать над этим".

Напомним, ранее Шольц подчеркнул, что не будет никаких договоренностей с Россией за спиной у Украины.

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В статье: война с россией Олаф Шольц
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