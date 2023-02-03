Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии
Футболист надеется, что ему удастся найти новый клуб
Фото: ФК Мариуполь
Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Евгений Гальчук находится в Бельгии, сообщает местное издание Het Nieuwsblad.
По данным источника, 30-летний игрок сейчас живет во временное поселении, организованном специально для беженцев из Украины в бельгийском "Антверпене". Гальчук самостоятельно поддерживает форму и надеется, что вскоре ему удастся найти новый клуб:
"Я действительно хочу найти новый клуб".
Напомним, Евгений перешел в стан приазовского клуба в январе прошлого года, но после полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя был вынужден покинуть город.
Гальчук является воспитанником донецкого "Шахтера". На профессиональном уровне он также защищал цвета "Ингульца".
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