Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии

Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Евгений Гальчук находится в Бельгии, сообщает местное издание Het Nieuwsblad.

По данным источника, 30-летний игрок сейчас живет во временное поселении, организованном специально для беженцев из Украины в бельгийском "Антверпене". Гальчук самостоятельно поддерживает форму и надеется, что вскоре ему удастся найти новый клуб:

"Я действительно хочу найти новый клуб".

Напомним, Евгений перешел в стан приазовского клуба в январе прошлого года, но после полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя был вынужден покинуть город.

Гальчук является воспитанником донецкого "Шахтера". На профессиональном уровне он также защищал цвета "Ингульца".