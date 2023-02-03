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Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии

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Футболист надеется, что ему удастся найти новый клуб

Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Евгений Гальчук находится в Бельгии, сообщает местное издание Het Nieuwsblad.

По данным источника, 30-летний игрок сейчас живет во временное поселении, организованном специально для беженцев из Украины в бельгийском "Антверпене". Гальчук самостоятельно поддерживает форму и надеется, что вскоре ему удастся найти новый клуб:

"Я действительно хочу найти новый клуб".

Напомним, Евгений перешел в стан приазовского клуба в январе прошлого года, но после полномасштабной фазы российско-украинского войны и оккупации Мариуполя был вынужден покинуть город.

Гальчук является воспитанником донецкого "Шахтера". На профессиональном уровне он также защищал цвета "Ингульца".

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В статье: Евгений Гальчук
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Источник:
Het Nieuwsblad

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