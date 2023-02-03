Германия отправит в Украину под сотню Leopard 1. Также еще две страны хотят приобрести эти танки для ВСУ

Германия отправляет в Украину 88 танков типа Leopard 1, об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung. Правительство Германии одобрило передачу, как заявил спикер Штеффен Хебестрайт.

Кроме того, в Украину может приехать очередная партия зенитно-ракетных комплексов Gepard, отмечает источник. ФРГ ведет переговоры с Катаром о закупке 15 САУ Gepard для ВСУ.

Ранее издание Reuters информировало о том, что Берлин планирует одобрить поставки в Украину танков Leopard 1 с промышленных складов. Отправка десятков танков может начаться после их ремонта.

В то же время, Норвегия планирует купить 54 танка Leopard у Германии для Украины, как сообщает NRK. Ранее министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам сообщил, что Осло направит Киеву танки немецкого производства. Также в "леопардовую коалицию" хочет присоединиться Дания, правительство страны планирует выкупить у Германии танки Leopard 1A5 для Украины (OLFI).