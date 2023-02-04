В Белгородской области случился большой пожар на заводе

В Борисовке в Белгородской области России на одном из заводов вследствие, как отмечают российские чиновники, попадание снарядов начался пожар.

“Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", – написал губернатор Белгородской области Гладков.

Чиновник обвинил в обстреле ВСУ и добавил, что на территории области вводится бессрочный "желтый" уровень террористической опасности.

Согласно сообщениям белгородских пабликов, горят мостовые металлоконструкции. В том числе на этом заводе производят конструкции для Крымского моста.

Отметим, что этот завод расположен ориентировочно в 35 км от границы с Украиной.