В Белгородской области случился большой пожар на заводе
В РФ заявляют, что пострадавших нет
Фото з відкритих джерел
В Борисовке в Белгородской области России на одном из заводов вследствие, как отмечают российские чиновники, попадание снарядов начался пожар.
“Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние.
Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", – написал губернатор Белгородской области Гладков.
Чиновник обвинил в обстреле ВСУ и добавил, что на территории области вводится бессрочный "желтый" уровень террористической опасности.
Согласно сообщениям белгородских пабликов, горят мостовые металлоконструкции. В том числе на этом заводе производят конструкции для Крымского моста.
Отметим, что этот завод расположен ориентировочно в 35 км от границы с Украиной.
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