NaVi стартовали с победы на IEM Katowice 2023

С 4-го по 7-е февраля проходит групповой этап турнира по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за шесть слотов в раунд плей-офф.

Сегодня, в первом раунде группы А украинская команда Natus Vincere одержала победу над коллективом Cloud9. "Рожденные побежать" выдали уверенную серию 2:0 (16:13 на Ancient и 16:6 на Inferno).

В следующем раунде NaVi сыграют против победителя пары Liquid - IHC Esports.