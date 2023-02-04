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NaVi стартовали с победы на IEM Katowice 2023

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Уверенно победили со счетом 2:0

NaVi стартовали с победы на IEM Katowice 2023

telegram @natus_vincere_official

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С 4-го по 7-е февраля проходит групповой этап турнира по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за шесть слотов в раунд плей-офф.

Сегодня, в первом раунде группы А украинская команда Natus Vincere одержала победу над коллективом Cloud9. "Рожденные побежать" выдали уверенную серию 2:0 (16:13 на Ancient и 16:6 на Inferno).

В следующем раунде NaVi сыграют против победителя пары Liquid - IHC Esports.

Запись поединка между Natus VIncere и Cloud9

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В статье: Natus Vincere
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