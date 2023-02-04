NaVi стартовали с победы на IEM Katowice 2023
Уверенно победили со счетом 2:0
telegram @natus_vincere_official
С 4-го по 7-е февраля проходит групповой этап турнира по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за шесть слотов в раунд плей-офф.
Сегодня, в первом раунде группы А украинская команда Natus Vincere одержала победу над коллективом Cloud9. "Рожденные побежать" выдали уверенную серию 2:0 (16:13 на Ancient и 16:6 на Inferno).
В следующем раунде NaVi сыграют против победителя пары Liquid - IHC Esports.
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