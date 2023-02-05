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Россияне обстреляли Чернобаевку – есть пострадавший

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Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры

Россияне обстреляли Чернобаевку – есть пострадавший

фото из свободных источников

Новина українською

В результате утренних обстрелов в Чернобаевке ранен один из жителей, также есть разрушение жилых домов и инфраструктуры.

"Сегодня около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку. Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод", - сообщила Херсонская областная военная администрация.

По данным ОВА, из-за российских обстрелов один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

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В статье: война с россией Херсон Чернобаевка
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