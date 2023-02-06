"Впервые слышу". Резников – о заявленной Арахамией кадровой ротации в Минобороны и Минстратегпроме

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил кадровые ротации в Минобороны и Минстратегпроме, а также утверждение глав СБУ и МВД.

"Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем. Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" Министерство, которое должно делать больше". "Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени. МВД – Игорь Клименко. СБУ – Василий Малюк. Логика одна и та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".

Министр обороны Алексей Резников заявил в комментарии для Фактов ICTV, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.