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"Впервые слышу". Резников – о заявленной Арахамией кадровой ротации в Минобороны и Минстратегпроме

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Для министра обороны – это новость

"Впервые слышу". Резников – о заявленной Арахамией кадровой ротации в Минобороны и Минстратегпроме

Міноборони

Новина українською

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил кадровые ротации в Минобороны и Минстратегпроме, а также утверждение глав СБУ и МВД.

"Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем. Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" Министерство, которое должно делать больше".

"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени. МВД – Игорь Клименко. СБУ – Василий Малюк. Логика одна и та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".

Министр обороны Алексей Резников заявил в комментарии для Фактов ICTV, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом Украины, верховным главнокомандующим. Решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме я слышу впервые".

"Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка".

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В статье: война с россией Алексей Резников Давид Арахамия Кирилл Буданов
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Источник:
fakty.com.ua

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