Самолеты для ВСУ: Украина работает над получением первой эскадрильи, Байден объяснил отказ предоставить F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о работе команды Президента Владимира Зеленского над разблокировкой решения о предоставлении Украине первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Об этом он заявил вечером 6 февраля в эфире национального телемарафона.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на какую именно модель делать основную ставку".

Министр отметил, что на сегодняшний день, с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания, базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина. Важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис Президента, лично Президент Владимир Зеленский – вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь".

Глава МИД Украины добавил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК "Patriot" и западных танков.

"Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию".

Министр напомнил, что никакие опасения партнеров по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

В то же время, президент США Джо Байден объяснил, почему Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. Он считает, что они должны остаться в стране. Об этом американский президент сказал в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос, почему он выступил против отправки F-16 в Украину.

"Потому что мы должны их здесь держать. Это совершенно другая ситуация".