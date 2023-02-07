"Встретил ДРГ и умер", - в Украине ликвидирован отставной генерал-майор ВДВ РФ Ульянов

Генерал-майор в отставке Дмитрий Ульянов командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

По его словам, в прошлом Ульянов был командиром 98-й дивизии ВДВ. На войну против Украины он пошел добровольцем и командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Об этом также сообщил Osint-аналитик Иракли Комахидзе.

"По некоторым данным, этой ночью в зоне боевых действий зажмурился генерал-майор ВДВ РФ Дмитрий Ульянов, командовавший полком мобилизованных из Татарстана По данным открытых источников - Ульянов ранее служил в должности НачШтаба 7-й дивизии ВДВ, командиру 1141-го артполка и командиром 98-й дивизии ВДВ", - отметил он.

Блогер Necro Mancer‏ в Twitter рассказал, что генерал 1978 г.р. из Анапы уехал "покомандовать татарскими мотострелками". По слухам, с 4 на 5 февраля он встретил "ДРГ" и "умер".