ВСУ отбили атаки около 22 населенных пунктов, уничтожили вертолет и штурмовик россиян

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 8 февраля, сообщает, что россияне, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинка и Угледар. Враг при этом несет значительные потери, особенно в живой силе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Билогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красна Гора, Парасковиивка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

За сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона. Повреждены жилые дома. Генштаб предупреждает о высокой угрозе дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии, минометов и танков населённые пункты в приграничных областях, а также по всей линии столкновения.

Между тем, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан". Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.