Россия подготовила почти 6 тысяч единиц бронетехники для нового наступления – СМИ

Авторитетное издание Foreign Policy, ссылаясь на оценки украинских военных, пишет, что Россия уже имеет "1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

При этом численность российских оккупационных войск в Украине превысила 300 тысяч человек.

"Несмотря на хаотический характер вербовки и недостаточную подготовку новобранцев, мобилизационные усилия, похоже, увенчались успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины – хотя и с разрушительными потерями для российских войск. [...] Новобранцы значительно хуже оснащены и обучены, чем силы в начале вторжения Москвы, отправленные в Украину в феврале прошлого года", – говорится в материале.

Foreign Policy цитирует украинского военного, который указывает, что нынешнее количество войск гораздо больше, чем то, что было во время первой волны наступления: "Они не обращают внимания ни на жертвы, ни на потери".

Украинские чиновники ожидают, что будущее наступление сосредоточится на восточной части Украины на фоне активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

"В то время как Москва уже демонстрирует признаки активизации своих усилий на Донбассе, многие аналитики считают, что российские военные стремятся продвинуться как можно дальше до прибытия нового списка западной военной техники", – отметило издание.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оккупанты могут атаковать к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья.