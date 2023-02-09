Украина и Британия согласовали поставки дальнобойного оружия и подписали Декларацию единства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова предоставить Украине "сильный оборонный пакет", в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.

"У нас есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе".

В то же время британский премьер Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания ускоряет поставки в Украину разных видов вооружения. В частности, речь идет о танках Challenger, ведь они нужны ВСУ уже в следующем месяце.

Также Украина и Великобритания подписали Декларацию единства. В документе отмечается, что в 2022 году военная, гуманитарная и экономическая поддержка Британии составила почти 4 миллиарда фунтов (около 4,5 млрд долларов). После полномасштабного вторжения России Британия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов, оказав военную поддержку в размере 2,3 млрд фунтов (примерно 2,6 млрд долларов). Кроме того, в документе Британия подтверждает право Украины достигать собственных договоренностей по безопасности, включая будущее членство в НАТО.

"Путь Британии и Украины четко обозначен, уже 10 тысяч воинов тренируются здесь, в Британии. И будет еще больше. Тысячи бойцов сейчас учатся управлять танками Challenger, и они уверены, что уже скоро смогут проявить себя на поле боя в Украине", – сказал Сунак.