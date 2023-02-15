УАФ: Россияне публично признают, что видят в лице Павелко своего ключевого противника

УАФ сделала официальное заявление, отреагировав на попытки прокуратуры отстранить руководство ассоциации от занимаемых должностей на два месяца .

"Во-первых, согласно нормам уставов УЕФА, ФИФА и УАФ, запрещено любое вмешательство в деятельность национальных футбольных ассоциаций со стороны местных судебных органов. Однако печально известный Печерский районный суд г. Киева уже не впервые используют именно для грубого вмешательства в работу Украинской ассоциации футбола и давления на ее представителей.

Во-вторых, попытка незаконного отстранения руководства УАФ через решения Печерского суда именно сейчас и именно на два месяца преследует вполне конкретные цели.

Главная из них — лишить Украину места в Исполкоме УЕФА, в чем, очевидно, может быть заинтересована страна 404 или коллаборанты внутри нашего государства.

Ведь эти два месяца являются ключевым периодом борьбы Украины за то, чтобы и дальше быть представленной в руководящем органе УЕФА.

Россияне же при этом прямо и публично признают, что видят в лице президента УАФ Андрея Павелко своего ключевого противника, которому удается блокировать в международных футбольных структурах любые шаги, направленные на смягчение антироссийской санкционной политики.

Кроме того, эти два месяца без преувеличения судьбоносны в вопросах финализации подготовки совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Указанная работа продолжается непосредственно под руководством президента УАФ Андрея Павелко и при участии генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, о чем врагу точно известно.

Поэтому преступные намерения именно сейчас отстранить руководство ассоциации от занимаемых и, подчеркиваем, выборных должностей являются умышленной попыткой подорвать доверие к Украине со стороны международного сообщества, а также дискредитировать наше государство как надежного футбольного партнера, которому можно доверить проведение ЧМ-2030.

Понимая все эти планы и антиукраинские стремления инициаторов отстранения, заявляем, что УАФ и дальше будет стоять в судах на принципах законности и в правовом поле продолжит защищать как международные, так и национальные футбольные интересы нашего государства", — сказано в заявлении.