Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал большое интервью Corriere Della Sera, в котором, в частности, рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской работе.

"В последние месяцы было бы неправильно принимать предложения от каких-либо клубов, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе", — сказал Шевченко.

Напомним, в 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Последним его местом работы был итальянский "Дженоа", откуда он был уволен в январе 2022. Во главе "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых добыл одну победу.

После начала полномасштабного вторжения России тренер активно занимается волонтёрскими проектами.