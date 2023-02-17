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Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности

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(3 голосов)

Заявление легенды

Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал большое интервью Corriere Della Sera, в котором, в частности, рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской работе.

"В последние месяцы было бы неправильно принимать предложения от каких-либо клубов, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе", — сказал Шевченко.

Напомним, в 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Последним его местом работы был итальянский "Дженоа", откуда он был уволен в январе 2022. Во главе "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых добыл одну победу.

После начала полномасштабного вторжения России тренер активно занимается волонтёрскими проектами.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
Corriere Della Sera

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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
17.02.2023 в 12:42
Андрію, пробач нас і повернись у збірну України! Павелко таки мусить підняти зарплату мінімум в 2 рази!!
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Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2023 в 10:43
Збірна чекає
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