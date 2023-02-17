Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности
Заявление легенды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал большое интервью Corriere Della Sera, в котором, в частности, рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской работе.
"В последние месяцы было бы неправильно принимать предложения от каких-либо клубов, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе", — сказал Шевченко.
Напомним, в 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Последним его местом работы был итальянский "Дженоа", откуда он был уволен в январе 2022. Во главе "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых добыл одну победу.
После начала полномасштабного вторжения России тренер активно занимается волонтёрскими проектами.
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