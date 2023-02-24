Зеленский и Залужный обратились к украинцам на годовщину полномасштабного вторжения РФ

24 февраля 2022 года российская федерация вторглась на территорию Украины.

Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы".

Также обратился к украинцам Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный:

"Основа нашей стойкости – ЛЮДИ. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем только можно помочь".

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали. Спасибо вам, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит – поклон. Всем павшим за свободу – Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И ПОБЕДИМ".