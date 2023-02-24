Когда жизнь разделилась на "до" и "после". Вернидуб, Езерский и другие вспоминают 24 февраля 2022-го

То, что пережил наш народ в этот период времени, словами не передать. Наверное, нет в Украине такой семьи, которая в той или иной степени не пострадала бы от этой страшной войны. Пройдут годы, и о бессмысленном шаге безумного кровавого диктатора из Кремля, которого поддержали абсолютное большинство россиян, будет написано немало книг и снято фильмов. А между тем в годовщину российского вторжения есть что вспомнить представителям украинского футбола. Корреспондент UA-Футбол задал пятерым из них – тренерам Юрию Вернидубу, Роману Григорчуку, Владимиру Езерскому, Владимиру Шарану и игроку Александру Караваеву по три одинаковых вопроса, ответы на которые никого не оставят равнодушными.

– Предполагали, что может начаться широкомасштабная война?

Юрий Вернидуб: – Да. После того, как россия искусственно присоединила днр и лнр к своему составу, это стало понятно.

Роман Григорчук: – Нет, не верил. Был в ожидании первой игры "Черноморца", жил этим событием. В преддверии масштабного вторжения, 23 февраля, мне сообщили, что продано уже около 20 тысяч билетов на игру с "Мариуполем". Увы, радостное предвкушение было перечеркнуто…

Владимир Езерский: – Больше был склонен к "да", чем "нет". Я знал, что будет война, но я не представлял, что в таких масштабах. 23 февраля находился в Днепре у родственников, откуда вечером выехал в Киев, где живу. В столицу вернулся в начале двух часов ночи. Заехав на одну из киевских заправок, которая находится при выезде из столицы на Житомирскую трассу, увидел гораздо больше машин, чем обычно. Заправлялись и грузовики с перевозящими автомобили лафетами. Я тоже заправил машину, после чего уехал домой – в Бучанский район. Перед сном успел увидеть на сайте "Украинская правда" сообщение, что россия закрыла воздушное пространство для самолетов со стороны беларуси и Украины. Помимо оживления на заправке, для меня это стало очередным сигналом о вероятности полномасштабного вторжения, о котором накануне было немало разговоров.

Киев. Утро 24-го февраля 2022

Владимир Шаран: – Мы не верили в это. Зимой прошлого года "Минай" был на сборах в Турции, где находились также и российские команды. Мы даже общались с ними. В частности, с моим старым знакомым Бушмановым, с которым вместе играли за юношескую сборную СССР. Сначала повсюду говорили о возможном масштабном вторжении, но затем на российском телеканале в турецком отеле случайно наткнулся на выступление путина 16 февраля, который лживо уверял, что никаких военных действий не будет. Честно говоря, тогда даже мысли о возможной войне не возникало. Но видите, как оно повернулось… Теперь мы задним числом вспоминаем тогдашние слова Байдена, который говорил, что американским дипломатам в Украине советовал бы как можно скорее покинуть Киев и возвращаться домой. Как и понимаем, что американская и британская разведки работают очень хорошо, и о планах Кремля все точно знают.

Александр Караваев: – В раздумьях было, но себя успокаивал, что не будет. Считал так: на улице 21-й век – какая там война! Ну и все такое. Поэтому не верил до последнего…

– Каким образом узнали о вторжении и где в этот момент находились?

Юрий Вернидуб: – Мне позвонил мой старший сын Виталик в 4:30 утра. В это время я был в Португалии, где именно в этот день возглавляемый мной "Шериф" должен был играть ответный матч 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы с "Брагой".

Роман Григорчук: - В ночь на 24 февраля лег спать очень поздно, где-то около трех часов. Спустя какое-то время жена сказала, что слышит взрывы. Я ответил, чтобы ложилась спать.:)

Владимир Езерский: - Лег было спать, а где-то в начале пяти утра меня разбудила жена, услышавшая взрыв. Сразу же включил телефон, где прочитав "Українські новини", увидел видео, на котором путин в своей речи объявил о "спецоперации". Так я и понял, что началась война. Повторюсь: не думал, что она окажется столь широкомасштабной.

Враг уже на территории Украины, 24 февраля 2022

Владимир Шаран: - "Минай" готовился к матчу с луганской "Зарей", который должен был стать стартовым в весенней части прошлого сезона. Он был запланирован на 25 февраля, на два часа дня. Мы тщательно готовились к этому поединку. 23-го числа на запасном поле стадиона "Авангард" провели тренировку, которой предшествовала теория. Погода была прекрасной, и казалось, ничто не предвещало беды. Ночью 24 февраля мне позвонил мой помощник и сообщил, что началась война. В этот день в десять утра мы планировали собраться на базе, после чего поехать в церковь. Менять ничего не стали, так и поступили. В церкви помолились, чтобы был мир, получили благословение от батюшки. Потом легионеры меня попросили, чтобы им как можно быстрее отправиться домой, и, получив безоговорочное согласие, стали разъезжаться. Из наших футболистов кто-то уехал, кто-то остался. Я со своими ассистентами – Игорем Лучкевичем и Вадимом Чернышенко взяли билеты на поезд и поехали в Александрию. Лучкевич потом отправился в родное Запорожье, а мы с Чернышенко остались в Александрии.

Александр Караваев: – Был с семьей дома, все спали. Раздались взрывы, жена меня разбудила и сообщив о них, сказала, что началась война…

- Как отреагировали на тревожное известие и каковы были ваши дальнейшие действия?

Юрий Вернидуб: – Единственным желанием было как можно скорее вернуться домой в Украину. После авиаперелета из Португалии утром 25 февраля перебрались в Тирасполь, а на другой день я пересек украинско-приднестровскую границу и на автомобиле отправился в Запорожье. 27-го числа пошел в ряды ВСУ, где присоединился к 39-му гаубичному сухопутно-артиллерийскому дивизиону 60-й отдельной пехотной бригады.

Роман Григорчук: – Утром все стало понятно. А на протяжении всего дня работали над тем, чтобы найти правильные решения и сделать необходимые шаги в отношении наших футболистов и их семей. Было понимание, что все очень серьезно и сложно. Но я четко отдавал себе отчет в том, что надо сохранять спокойствие, не допустить панического настроения, чтобы хладнокровно анализировать ситуацию и делать правильные шаги.

Владимир Езерский: – Могу сказать, что жизнь с тех пор разделилась на "до 24 февраля" и "после". А когда стало известно о начале масштабной войны, паники не было. Ведь когда я еще возвращался из Днепра, было много разговоров вокруг этой темы. Следовательно, был подготовлен к возможному вторжению – предусмотрительно, еще неделей ранее, вещи у меня уже были собраны. У меня был план "А", поэтому я собрал семью – двоих детей и жену, мы быстренько организовались и отправились машиной в путь. Выехав из Киева, попали было в пробку. Однако я направил автомобиль не по Житомирской трассе, вблизи которой есть стратегические объекты, а через Стоянку на Одесскую трассу, откуда вскоре добрались до Белой Церкви. В этот город, кстати, несколькими часами раньше как раз были "прилеты" по воинской части. Далее наш путь проходил через Винницу, Хмельницкий и Тернополь к родителям в Трускавец. Туда и увез свою семью. Затем 27-28 февраля возвращался в Киев, и по пути мог попасть в опасность в пристоличном районе. Однако Бог есть на свете. Добрые люди подсказали, что лучше ехать по другой дороге, что я и сделал. А потом в месте моего проживания вместе с единомышленниками, имеющими военный опыт с 2014 года, еще за три недели до масштабного вторжения мы соответствующим образом организовались. Имели необходимые принадлежности, рации. Благодаря этим людям ты быстро набираешься необходимого опыта и оказываешься готовым защищать свою родную землю.

Владимир Шаран: – Честно говоря, думалось, что это временно. Наверное, этого же мнения было много людей, которые считали, что обстрелы Украины направлены на устрашение нашего народа. Вместе с тем было мнение, что как бы то ни было, а удастся договориться с орками и за каких-нибудь три-пять дней или неделю все нормализуется. Мы даже нашим футболистам в день вторжения сказали: надеемся, что скоро увидимся. Однако все получилось так, что мы увиделись только в конце лета, да и то, в условиях войны. К тому времени половины команды, которая была по состоянию на февраль 2022-го, уже не было. Со временем стало понятно, чего именно хотят орки и какова их настоящая задача. Как и поняли, что война, к большому сожалению, затянется. Так оно и получилось…

Александр Караваев: - По приглашению президента клуба и его брата мы поехали на базу. Потом через неделю наши семьи с помощью Игоря Суркиса увезли за границу, а мы остались в Киеве. Отреагировал на нападение россиян на нашу страну очень негативно. Они говорят: "братский народ", а сами идут в наш дом с танками, обстреливают ракетами и бомбами. Очень злым по этому поводу буду всегда!