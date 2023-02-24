Официально: Польша передала ВСУ свои первые танки Leopard 2, они уже в Украине
Об этом сообщило сразу несколько источников
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Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче польских танков Leopard для ВСУ. Об этом сообщает TVN24. На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в связи с этим событием.
"Это первые танки, которые прибудут в Украину в рамках коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были изначально".
Спикер польского правительства Пйотр Мюллер и министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердили, что первые танки Leopard 2 уже доставили в Украину. Польша обещала поставить в Украину 14 танков Leopard 2, сколько из них передано – Дуда не сообщил.
UPD. Первая партия переданных танков состоит из четырех единиц, – премьер Польши.
Pierwsze Leopardy z Polski trafiły do naszych sąsiadów z Ukrainy. Dzisiejsza wizyta premiera @MorawieckiM ma wymierny charakter dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy.— Piotr Müller (@PiotrMuller) February 24, 2023
Równolegle realizujemy kolejne dostawy i zamówienia dla polskiej armii. Dbamy o bezpieczeństwo Polski.
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