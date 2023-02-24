Официально: Польша передала ВСУ свои первые танки Leopard 2, они уже в Украине

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче польских танков Leopard для ВСУ. Об этом сообщает TVN24. На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в связи с этим событием.

"Это первые танки, которые прибудут в Украину в рамках коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были изначально".

Спикер польского правительства Пйотр Мюллер и министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердили, что первые танки Leopard 2 уже доставили в Украину. Польша обещала поставить в Украину 14 танков Leopard 2, сколько из них передано – Дуда не сообщил.

UPD. Первая партия переданных танков состоит из четырех единиц, – премьер Польши.