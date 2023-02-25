Фонсека посвятил украинцам волевую победу Лилля в матче Лиги 1
Пауло не собирается забывать украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека посвятил украинцам
“Я хотел бы кое-что сказать, подвести итоги. Раньше я тренировал в Украине, а год назад началась война. Я не могу забыть этих людей, которые продолжают страдать, и хочу посвятить им победу”, - сказал Фонсека.
Отметим, что "Лилль" португальца благодаря набранным трем очкам поднялся в зону еврокубков на пятое место, обогнав "Ренн". "Доги" в матче против "Бреста" оформили автогол еще на восьмой минуте, однако во втором тайме дважды забили сопернику и праздновали волевую победу.
Популярное сейчас
- Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023
- "Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо
- Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля
- Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО