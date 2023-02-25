Фонсека посвятил украинцам волевую победу Лилля в матче Лиги 1

Главный тренер "Лилля" Пауло Фонсека посвятил украинцам победу своих подопечных в поединке против "Бреста" в чемпионате Франции. Португалец это сделал в конце послематчевой пресс-конференции:

“Я хотел бы кое-что сказать, подвести итоги. Раньше я тренировал в Украине, а год назад началась война. Я не могу забыть этих людей, которые продолжают страдать, и хочу посвятить им победу”, - сказал Фонсека.

Отметим, что "Лилль" португальца благодаря набранным трем очкам поднялся в зону еврокубков на пятое место, обогнав "Ренн". "Доги" в матче против "Бреста" оформили автогол еще на восьмой минуте, однако во втором тайме дважды забили сопернику и праздновали волевую победу.