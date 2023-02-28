Надеются на смягчение санкций. Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию
Шахматная федерация впервые в истории перешла из одного континента в другой
фото - mk.ru
Участники Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации в Абу-Даби (ОАЭ) 28 февраля проголосовали за вступление Федерации шахмат России (ФШР) в состав АШФ. Об этом сообщается на сайте российской федерации.
За вступление российской федерации шахмат в АШФ проголосовало 29 делегатов, один был против, шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.
В ФШР отмечают, что шахматная федерация впервые в истории перешла из одного континента в другой.
Членами азиатской организации являются 52 страны, включая Индию, Китай, Австралию, Японию, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Сингапур и Таджикистан.
Таким образом, россияне надеются избежать европейских санкций и увеличить допуск своих шахматистов к международным соревнованиям. Также в России надеются, что данный шаг позволит организовывать в стране более рейтинговые турниры с зарубежными гроссмейстерами.
Напомним, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Международная шахматная федерация (ФИДЕ, FIDE) 16 марта 2022 года объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований под эгидой организации.
В марте Европейский шахматный союз (ECU) также временно отстранил федерации шахмат России и Белоруссии и запретил сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В то же время, россиянам и белорусам было позволено выступать под флагом ФИДЕ или других национальных федераций.
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