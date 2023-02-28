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Надеются на смягчение санкций. Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию

Общие новости
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Шахматная федерация впервые в истории перешла из одного континента в другой

Надеются на смягчение санкций. Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию

фото - mk.ru

Новина українською

Участники Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации в Абу-Даби (ОАЭ) 28 февраля проголосовали за вступление Федерации шахмат России (ФШР) в состав АШФ. Об этом сообщается на сайте российской федерации.

За вступление российской федерации шахмат в АШФ проголосовало 29 делегатов, один был против, шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.

В ФШР отмечают, что шахматная федерация впервые в истории перешла из одного континента в другой.

Членами азиатской организации являются 52 страны, включая Индию, Китай, Австралию, Японию, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Сингапур и Таджикистан.

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Таким образом, россияне надеются избежать европейских санкций и увеличить допуск своих шахматистов к международным соревнованиям. Также в России надеются, что данный шаг позволит организовывать в стране более рейтинговые турниры с зарубежными гроссмейстерами.

Напомним, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Международная шахматная федерация (ФИДЕ, FIDE) 16 марта 2022 года объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований под эгидой организации.

В марте Европейский шахматный союз (ECU) также временно отстранил федерации шахмат России и Белоруссии и запретил сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В то же время, россиянам и белорусам было позволено выступать под флагом ФИДЕ или других национальных федераций.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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JudgeDredd (Киев)
28.02.2023 в 21:42
Чекаємо на футбольну федерацію. Мали би гарну практику з країнами Середньої Азії і Іраном. О, ще КНДР і Китай! Там теж є своя Ліга Чемпіонів. І росіянам серед своїх комфортніше, і в Європі без них приємніше.
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Черноморчик (Одесса )
28.02.2023 в 21:48
А лучше что бы они играли сборная москвы против Сборной сибири или питера .
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