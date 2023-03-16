Польша объявила о передаче первой партии МиГов Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной с чешским коллегой Петром Павелом пресс-конференции в Варшаве, что поляки передадут Украине первые истребители МиГ-29 в ближайшие дни.

"Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А позже у нас будут эскадрильи самолетов F-35".

Речь идет о первых четырех самолетах МиГ-29, они будут в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят к поставке в течение года, сообщил президент Польши Дуда. Господин Анджей не назвал точное количество "птичек", которое получат ВСУ от поляков.