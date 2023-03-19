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Путин посетил Крым и Мариуполь – российские СМИ

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Встретился с местными и проехался на автомобиле

Путин посетил Крым и Мариуполь – российские СМИ

РосЗМІ

Новина українською

Президент России Владимир Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь. Об этом заявили сразу несколько прокремлевских СМИ.

На полуостров диктатор прибыл вчера, 18 марта, - в девятую годовщину оккупацию Крыма. Как сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, Путин приехал лично на автомобиле.

“Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в столь исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны есть невероятный лидер!”, - написал Развожаев.

Путин посетил новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

А уже ночью с 18 на 19 марта ТАСС сообщило, что диктатор прибыл в Мариуполь. Там он побывал в нескольких районах за рулем автомобиля, поговорил с местным в недавно созданном микрорайоне "Невский".

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - говорится в сообщении.

Путин посетил Крым и Мариуполь – российские СМИ - изображение 1
Это "фото" Путина из Мариупольского театра опубликовали в сети

Также в пропагандистском канале Россия 24 сообщили, что Путин посетил командный пункт российских военных. Он расположен в Ростове-на-Дону.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2023 в 12:55
Прощається перед трибуналом.
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