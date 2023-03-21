ВСУ отбили более 120 атак россиян за сутки, в том числе возле Константиновки
Авиация и ракетчики нанесли 15 ударов по районам сосредоточения врага
20 березня росіяни атакували біля Предтечиного
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 21 марта, сообщает, что украинские защитники отразили более 120 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
В частности, на Бахмутском направлении оккупанты пытались атаковать в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Заметим, что Предтечино расположена рядом с Константиновкой (см. карту выше).
На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок.
Также сообщается, что в течение суток противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто. Среди гражданского населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.
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