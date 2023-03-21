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В Украину прибыл с неанонсированным визитом премьер-министр Японии

Общие новости
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Будуть переговори з Зеленським

В Украину прибыл с неанонсированным визитом премьер-министр Японии

фото - nhk.or.jp/

Новина українською

Во вторник, 21 марта, в Украину прибыл с неанонсированным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Японский телеканал NHK публикует фото Кисиды из поезда.

Сообщается, что Кисида отправился в Украину из Индии. Ожидается, что он проведет переговоры с президентом Зеленским.

Заметим, что в Индии Кисида заявил о желании его страны инвестировать 75 млрд. евро в Индо-Тихоокеанский регион. Как отмечают международные СМИ, это делается в целях противостояния китайской экспансии.

Неанонсированный визит японского премьера проходит на фоне визита генсека Китая Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с Путиным.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Япония является одним из главных доноров украинской экономики, а также лидером по введению санкций против страны агрессора.

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В статье: война с россией
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