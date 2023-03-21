Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП
4 человека получили ранения
Суспільне Одеса
Вечером 21 марта Россия из акватории Черного моря нанесла ракетный удар из истребителей Су-35 по Одесской области – есть раненые, часть ракет сбила ПВО.
Как сообщает ОК "Південь", россиянами были выпущены 3 (по другим данным - 4) управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" Х-59.
По предварительным данным, 2 ракеты были сбиты украинскими ПВО.
1 ракета попала в 3-х этажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.
В результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной. 1 человек госпитализирован.
Подразделениями ГСЧС пожар локализован, на месте работают соответствующие службы.
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