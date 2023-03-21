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Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП

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4 человека получили ранения

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП

Суспільне Одеса

Новина українською

Вечером 21 марта Россия из акватории Черного моря нанесла ракетный удар из истребителей Су-35 по Одесской области – есть раненые, часть ракет сбила ПВО.

Как сообщает ОК "Південь", россиянами были выпущены 3 (по другим данным - 4) управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" Х-59.

По предварительным данным, 2 ракеты были сбиты украинскими ПВО.

1 ракета попала в 3-х этажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

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В результате ракетного удара пострадали 4 человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной. 1 человек госпитализирован.

Подразделениями ГСЧС пожар локализован, на месте работают соответствующие службы.

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В статье: война с россией
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Источник:
ОК Південь

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