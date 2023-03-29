ВСУ отразили 57 атак россиян на четырех направлениях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 29 марта, сообщает, что за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности:

на Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Билогоровка, Верхнекамянское и Берестовое;

на Бахмутском направлении враг кроме штурмовых действия в самом городе вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области;

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник наступал в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону.

При этом во вторник россияне нанесли 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, украинские защитники сбили вражеские БПЛА «Орлан-10» и «ZALA». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.