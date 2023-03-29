Под сотню боевых вылетов. Погиб заместитель командира и штурман авиационной эскадрильи Кирилюк

Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи, штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации.

"Наша авиационная семья потеряла побратима. Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага".

"В августе 2022 года Денис "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" III степени. Соболезнования родным Дениса! Вечное уважение и память Герою! Навеки в строю 831 бригады тактической авиации. Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Отомстим, русня будет вечно гореть в аду!"