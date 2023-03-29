Российская Федерация вывела на учения ядерные комплексы Ярс

Россияне вывели на командно-штабные учения стратегический ракетный комплекс "Ярс", оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой. С ним будут тренироваться военные Новосибирского ракетного соединения.

Как отмечают оккупанты, комиссия проведет контрольную комплексную проверку Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ракетным комплексом "Ярс". В проведении учений задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Особое внимание во время учений будет уделено применению БПЛА различных модификаций.

"Ярсы" могут запускать межконтинентальные баллистические ракеты и поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Комплекс оснащен разделяющейся головной частью, от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель. Скорость полета ракеты – до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн.