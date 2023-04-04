Леся Цуренко - Онс Жабер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Топ-соперница для украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором круге теннисного турнира в Чарльстоне украинка Леся Цуренко сыграет со второй сеяной турнира, представительницей Туниса Онс Жабер. Соперницы единственный раз встречались еще в 2018-м, когда Цуренко выиграла в двух сетах. Сможет ли Леся продлить победную серию? Вы можете узнать этой ночью, ведь эта игра будет последним запуском на центральном корте. Начало поединка ориентировочно в 03:30.
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Теннис. WTA. Чарльстон. Второй круг
5 апреля. Начало ориентировочно в 03:30
Леся Цуренко (Украина, 77) - Онс Жабер (Тунис, 5)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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