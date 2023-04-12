ВСУ ликвидировали сына первого российского министра спорта Крыма
Воевал против Украины в рамках т. н. "сво"
Георгий Шестак. Фото – Фокус
7 апреля был ликвидирован российский военный, тренер по греко-римской борьбе, сын первого российского министра спорта Крыма Георгия Шестака – Денис Шестак. Об этом сообщила российская федерация спортивной борьбы Крыма.
Он воевал против Украины с октября прошлого года. У него осталась жена, сын и дочь. Других подробностей на данный момент нет.
По данным ВВС и издания "Медиазона" по состоянию на 6 апреля не менее 284 российских военных из Крыма и Севастополя погибли во время полномасштабного вторжения России в Украину.
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Источник:wrestcrimea.ru
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