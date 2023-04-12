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ВСУ ликвидировали сына первого российского министра спорта Крыма

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Воевал против Украины в рамках т. н. "сво"

ВСУ ликвидировали сына первого российского министра спорта Крыма

Георгий Шестак. Фото – Фокус

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7 апреля был ликвидирован российский военный, тренер по греко-римской борьбе, сын первого российского министра спорта Крыма Георгия Шестака – Денис Шестак. Об этом сообщила российская федерация спортивной борьбы Крыма.

Он воевал против Украины с октября прошлого года. У него осталась жена, сын и дочь. Других подробностей на данный момент нет.

По данным ВВС и издания "Медиазона" по состоянию на 6 апреля не менее 284 российских военных из Крыма и Севастополя погибли во время полномасштабного вторжения России в Украину.

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В статье: Крым война с россией
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Источник:
wrestcrimea.ru

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