"Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата

Вчера, 12 апреля, в Сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность и жестко пытают украинского пленного, отрезая ему голову.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул:

"Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак тоже отреагировал на преступление россиян:

"За все будет ответ и ответственность".

Также высказался Президент Украины Владимир Зеленский: