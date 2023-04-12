"Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
Россияне – нелюди
Вчера, 12 апреля, в Сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность и жестко пытают украинского пленного, отрезая ему голову.
Служба безопасности Украины сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул:
"Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание".
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак тоже отреагировал на преступление россиян:
"За все будет ответ и ответственность".
Также высказался Президент Украины Владимир Зеленский:
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