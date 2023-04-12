  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
В тренде

"Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне – нелюди

"Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата

Новина українською

Вчера, 12 апреля, в Сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность и жестко пытают украинского пленного, отрезая ему голову.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул:

"Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак тоже отреагировал на преступление россиян:

"За все будет ответ и ответственность".

Также высказался Президент Украины Владимир Зеленский:

Читайте также"Мы убьем их всех". Залужный – об увеличении россиянами интенсивности атак на фронте и взломе личного профиля

По теме
yellow-arrow
Сербия отреагировала на данные СМИ о передачи оружия Украине, а США – на новость о поставке ракет Египта в РФ
yellow-arrow
"Это не люди. Это мусор". Зозуля отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ
yellow-arrow
"Повезло, что не узнал меня". Дирявка вспомнил, как Кучеревский чуть не выгнал его из-за прически
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с россией Владимир Зеленский Андрей Ермак Василий Малюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде