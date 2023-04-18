Легендарный Петр Чех сыграет в хоккейном матче против херсонского Днепра
Днепр сыграет благотворительный матч с Белфаст Гигант
фото из свободных источников
Легендарный экс-голкипер сборной Чехии, "Арсенала" и "
Участие Чеха в матче против "Днепра" – это часть благотворительного поединка All Stars между "Белфастом Гигантс" и херсонским коллективом в поддержку "Украинской хоккейной мечты" – зарегистрированной благотворительной организации Федерации хоккея Украины.
Все доходы от продажи билетов на матч будут переданы в фонд Ukrainian Hockey Dream, который внесет свой вклад в достижение глобальной цели благотворительной организации по сбору средств для поддержки молодых игроков, профессионалов, тренеров, сотрудников клубов и школ по всей Украине.
Напомним, что первый международный матч в истории "Днепра" состоится в среду, 19 апреля 2023 года, на арене SSE в Белфасте.
Отметим, что Чех – известный поклонник хоккея и даже после завершения активной футбольной карьеры одно время выступал за британский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс", выступающий в ENIHL.
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