Легендарный Петр Чех сыграет в хоккейном матче против херсонского Днепра

Легендарный экс-голкипер сборной Чехии, "Арсенала" и " Челси " сыграет в уникальном хоккейном матче против бронзового призера чемпионата Украины – херсонского "Днепра".

Участие Чеха в матче против "Днепра" – это часть благотворительного поединка All Stars между "Белфастом Гигантс" и херсонским коллективом в поддержку "Украинской хоккейной мечты" – зарегистрированной благотворительной организации Федерации хоккея Украины.

Все доходы от продажи билетов на матч будут переданы в фонд Ukrainian Hockey Dream, который внесет свой вклад в достижение глобальной цели благотворительной организации по сбору средств для поддержки молодых игроков, профессионалов, тренеров, сотрудников клубов и школ по всей Украине.

Напомним, что первый международный матч в истории "Днепра" состоится в среду, 19 апреля 2023 года, на арене SSE в Белфасте.

Отметим, что Чех – известный поклонник хоккея и даже после завершения активной футбольной карьеры одно время выступал за британский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс", выступающий в ENIHL.