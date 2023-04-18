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Легендарный Петр Чех сыграет в хоккейном матче против херсонского Днепра

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Днепр сыграет благотворительный матч с Белфаст Гигант

Легендарный Петр Чех сыграет в хоккейном матче против херсонского Днепра

фото из свободных источников

Новина українською

Легендарный экс-голкипер сборной Чехии, "Арсенала" и "Челси" сыграет в уникальном хоккейном матче против бронзового призера чемпионата Украины – херсонского "Днепра".

Участие Чеха в матче против "Днепра" – это часть благотворительного поединка All Stars между "Белфастом Гигантс" и херсонским коллективом в поддержку "Украинской хоккейной мечты" – зарегистрированной благотворительной организации Федерации хоккея Украины.

Все доходы от продажи билетов на матч будут переданы в фонд Ukrainian Hockey Dream, который внесет свой вклад в достижение глобальной цели благотворительной организации по сбору средств для поддержки молодых игроков, профессионалов, тренеров, сотрудников клубов и школ по всей Украине.

Напомним, что первый международный матч в истории "Днепра" состоится в среду, 19 апреля 2023 года, на арене SSE в Белфасте.

Отметим, что Чех – известный поклонник хоккея и даже после завершения активной футбольной карьеры одно время выступал за британский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс", выступающий в ENIHL.

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В статье: Петр Чех ХК Днепр (Херсон)
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
18.04.2023 в 03:10
Значить ще не перевелися в нас менеджери які розуміються на спорті. Для більшості поціновувачів спорту назва Белфаст Гігант нічого не означає, а Петера Чеха знає весь спортивний світ.
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