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На арене Черноморец попрощались с известным фанатом, побратимы провели воина коридором файеров

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Погиб под Бахмутом

На арене Черноморец попрощались с известным фанатом, побратимы провели воина коридором файеров

Думская

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Одесса попрощалась с Сергеем Федиком, известным участником фанатского движения одесского "Черноморца" и старшим солдатом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Панихида состоялась на стадионе любимой команды Сергея, как передает корреспондент "Думской".

Сергей был участником Революції гідності, боев на Институтской улице Киева и одесских событий 2-го мая. С 2014-го года защищал свободу нашей страны в составе батальона "Сич". После переформатирования батальона продолжил службу в Вооруженных Силах Украины.

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24 февраля присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода, в составе которой освобождал юг, участвовал в боях за Давыдов Брод, выходил с боями из села Александровка Херсонской области, где в непрерывных боях в полном окружении провел 23 дня.

Он погиб 25 марта, выполняя боевую задачу по захвату вражеских позиций на бахмутском направлении.

На арене Черноморец попрощались с известным фанатом, побратимы провели воина коридором файеров - изображение 1На арене Черноморец попрощались с известным фанатом, побратимы провели воина коридором файеров - изображение 2

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В статье: война с россией Герои Украины
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Источник:
dumskaya.net

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