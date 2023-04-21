На арене Черноморец попрощались с известным фанатом, побратимы провели воина коридором файеров
Погиб под Бахмутом
Думская
Одесса попрощалась с Сергеем Федиком, известным участником фанатского движения одесского "Черноморца" и старшим солдатом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Панихида состоялась на стадионе любимой команды Сергея, как передает корреспондент "Думской".
Сергей был участником Революції гідності, боев на Институтской улице Киева и одесских событий 2-го мая. С 2014-го года защищал свободу нашей страны в составе батальона "Сич". После переформатирования батальона продолжил службу в Вооруженных Силах Украины.
24 февраля присоединился к 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода, в составе которой освобождал юг, участвовал в боях за Давыдов Брод, выходил с боями из села Александровка Херсонской области, где в непрерывных боях в полном окружении провел 23 дня.
Он погиб 25 марта, выполняя боевую задачу по захвату вражеских позиций на бахмутском направлении.
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