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Фарерские острова - Украина: смотреть онлайн матч отбора на Евро по гандболу

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Нашим ребятам желательно побеждать

Фарерские острова - Украина: смотреть онлайн матч отбора на Евро по гандболу

ФГУ

Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу продолжает борьбу за выход на Чемпионат Европы. На третьем этапе квалификации уже сыграно четыре тура из шести, пока у "желто-синих" одна победа и три поражения. Единственный выигрыш был в поединке первого круга с Фарерскими островами. Для того чтобы остаться в борьбе за продолжение соревнований, нашим ребятам желательно побеждать сегодня.

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Напомним, что в группе сборной Украины четыре команды. Две первые напрямую выходят в следующий этап, а третья сборная имеет шанс побороться за продолжение борьбы как одна из лучших команд, финишировавших третьими в своих квартетах.

Гандбол. Отбор на чемпионат Европы. 5-й тур
26 апреля. Начало в 21:00
Фарерские острова - Украина
Трансляция – канал Sport1 на сервисе MEGOGO

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В статье: сборная Украины по гандболу смотреть футбол онлайн
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