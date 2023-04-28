В Украину прибыли САУ Caesar из Дании
Сейчас Украина имеет второй по величине артиллерийский парк Caesar в мире
фото из свободных источников
Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, переданных Данией.
"Caesar от Дании уже в Украине" – написал Резников в Twitter, поблагодарив народ Дании, его министерство обороны, а также французских партнеров.
"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии из-за значительной угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом" – написал Резников.
Также, напомнил он, датские друзья участвуют в организации тренировок украинских воинов.
"Наши артиллеристы высоко оценили маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании Украина имеет второй по величине артиллерийский парк Caesar в мире", – отметил министр обороны.
Правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 артиллерийских систем Caesar, которые заказало во Франции. Кроме самой техники, датская сторона также пообещала обучение и подготовку украинских военных.
Популярное сейчас
- Колос - Шахтер 1:3. С интригой, но предсказуемым результатом
- Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
- УПЛ. Металлист - Динамо 1:3. СаШо начинает и побеждает
- В Нацполиции назвали тип ракеты, которая прилетела в дом в Умани. В РФ заявили, что попали "точно в цель"
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Новости по теме
- 12:08 Украинские "Хотят следующую победу". Резников считает, что ожидания в обществе от контрнаступления перегреты
- 19:26 Украинские 11-й Рамштайн. Первые итоги очередной встречи союзников Украины
- 13:58 Украинские Перед Рамштайном Резников снова настоял на самолетах. Зеленский сделал акцент на улучшении защиты неба