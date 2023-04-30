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"Подготовка к полномасштабному наступлению". В ВСУ прокомментировали взрывы в Севастополе

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Беспилотник атаковал нефтебазу

"Подготовка к полномасштабному наступлению". В ВСУ прокомментировали взрывы в Севастополе

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Вчера, 29 апреля, утром прогремел мощный взрыв в Севастополе. В результате загорелся пожар площадью в 1000 квадратных метров.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала этот инцидент с акцентом на то, что такие действия готовят украинское войско к контрнаступлению.

"Эта работа подготовительна к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", - заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

Также пресс-секретарь добавила, что ослабление возможностей логистики россиян – один из важных пунктов для подготовки к активным действиям украинских Сил.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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