Резников заявил о возможности освобождения Крыма без боя

В Киеве подчеркнули, что рассматривается не только чисто военный, но и военно-политический сценарий деоккупации полуострова.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию The Atlantic.

Как отмечает издание, украинское руководство склоняется к "военно-политической" деоккупации вместо сугубо военной, понимая, что Россия за девять лет превратила полуостров в крепость.

"После того, как они (украинцы. - Ред.) перекроют дороги, железные дороги и водные пути к полуострову и поразят военную инфраструктуру с помощью беспилотников, можно предположить, что многие россияне, особенно недавние иммигранты (тех незаконно поселившиеся в Крыму россияне) аннексии. - ред.), убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте", - пишет издание.

"Мы освободим Крым без боя", - отметил Резников.