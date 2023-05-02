Резников заявил о возможности освобождения Крыма без боя
Украинское руководство склоняется к "военно-политической" деоккупации вместо сугубо военной
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В Киеве подчеркнули, что рассматривается не только чисто военный, но и военно-политический сценарий деоккупации полуострова.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию The Atlantic.
Как отмечает издание, украинское руководство склоняется к "военно-политической" деоккупации вместо сугубо военной, понимая, что Россия за девять лет превратила полуостров в крепость.
"После того, как они (украинцы. - Ред.) перекроют дороги, железные дороги и водные пути к полуострову и поразят военную инфраструктуру с помощью беспилотников, можно предположить, что многие россияне, особенно недавние иммигранты (тех незаконно поселившиеся в Крыму россияне) аннексии. - ред.), убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте", - пишет издание.
"Мы освободим Крым без боя", - отметил Резников.
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