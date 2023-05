Левченко: День Победы в России стал символом самовлюбленности, извращений и пляски на чьей-то могиле

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал празднование 9 мая в России.

"День Победы в России стал символом самовлюбленности, извращений и пляски на чьей-то могиле (в прямом и переносном смысле).

Эта страна находится в руках горстки людей, которые посредством лжи, репрессий и пропаганды выжигают любые признаки свободы.

Рашизм – очень опасная для всего мира идеология", – написал Левченко в твиттере.

Victory Day in russia became a symbol of narcissism, perversion and dancing on someone’s grave(literally and figuratively).



This country is in the hands of a handful of people who, through lies, repression and propaganda, burn out any sign of freedom.



Ruscism- is very dangerous… pic.twitter.com/NzxilXTYM3