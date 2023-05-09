Левченко: День Победы в России стал символом самовлюбленности, извращений и пляски на чьей-то могиле

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал празднование 9 мая в России.

"День Победы в России стал символом самовлюбленности, извращений и пляски на чьей-то могиле (в прямом и переносном смысле).

Эта страна находится в руках горстки людей, которые посредством лжи, репрессий и пропаганды выжигают любые признаки свободы.

Рашизм – очень опасная для всего мира идеология", – написал Левченко в твиттере.