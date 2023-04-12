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Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН

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Только подумайте об этом

Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко отреагировал на видео, на котором российские захватчики жестоко казнили украинского военного.

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"Я не могу подобрать нужных слов о россиянах, которые отрубили голову украинскому защитнику, который был еще жив. Это не первый случай, когда русская армия пытает людей.

Тем временем Россия все еще председательствует в организации ООН! Только подумайте об этом", – написал Левченко в своем Твиттере.

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В статье: Евгений Левченко война с россией
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