Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко отреагировал на видео, на котором российские захватчики жестоко казнили украинского военного.

"Я не могу подобрать нужных слов о россиянах, которые отрубили голову украинскому защитнику, который был еще жив. Это не первый случай, когда русская армия пытает людей.

Тем временем Россия все еще председательствует в организации ООН! Только подумайте об этом", – написал Левченко в своем Твиттере.