Евгений Левченко: Не впервые российская армия пытает людей – между тем Россия все еще председательствует в ООН
Только подумайте об этом
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко отреагировал на видео, на котором российские захватчики жестоко казнили украинского военного.
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"Я не могу подобрать нужных слов о россиянах, которые отрубили голову украинскому защитнику, который был еще жив. Это не первый случай, когда русская армия пытает людей.
Тем временем Россия все еще председательствует в организации ООН! Только подумайте об этом", – написал Левченко в своем Твиттере.
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Источник:Twitter
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