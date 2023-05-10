Пучков: Есть желание все свои медали продать, а деньги отдать в помощь ВСУ
Сейчас медали просто дома у тренера в Одессе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Сергей Пучков вспомнил свою игровую карьеру, а аткже медали и трофей, которые были завоеваны еще во времена СССР.
– За трофеи, завоеванные в Союзе, что вам давали?
– Да все, что попросим. Кто-то просил мебель, кто-то машину, кто-то квартиру, а кому-то нужно было в квартире установить телефон. Телевизоры, холодильники - ни в чем нам не было отказа. Правда, в то время, особо ничего такого не было. Помню, давали нам японские телевизоры, двухкамерные холодильники "ОКА-6". Мебель хорошую румынскую или югославскую можно было взять.
Ну, как "взять" ‒ купить без очереди за свои деньги. Тогда ведь как было? Обычные люди записывались в очередь на какой-то дефицитный товар, потом ходили, отмечались. В общем, очень долго тянулся весь этот процесс.
– Где сечас ваши медали?
– Все сейчас со мной – в Одессе. Просто висят в квартире на обычном гвоздике. Хотя мне один человек от "Черноморца" предложил разместить их в местном футбольном музее. У него там есть отдельные стеллажи для тех ребят, которые играли в Одессе – в "Черноморце", СКА. Там выделяется уголок, куда футболист может поместить все, что завоевал за спортивную карьеру.
Но пока я только думаю над таким предложением. Знаете, у меня есть желание все свои медали продать, а деньги отдать в помощь ВСУ. Вот это я бы сделал с большим удовольствием. Только не знаю, как все это организовать, к кому лучше обратиться.
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