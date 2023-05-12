Министерство обороны закажет для ВСУ танки украинского производства

Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ. Об этом во время визита в Харьковскую область сказал Министр обороны Украины Алексей Резников. В частности, в ходе рабочего визита Резников провел тестирование танка:

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника".

"Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты".