Министерство обороны закажет для ВСУ танки украинского производства
Оплот
Міністерство оборони
Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ. Об этом во время визита в Харьковскую область сказал Министр обороны Украины Алексей Резников. В частности, в ходе рабочего визита Резников провел тестирование танка:
"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника".
"Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты".
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